كشف نادي الباطن، مساء اليوم الثلاثاء، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

برنامج إعداد الباطن

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى التدريبات الجماعية، يوم 23 يوليو الجاري، قبل أن يُغادر إلى تركيا في الأول من أغسطس المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين في معسكر تركيا يومي 7 و11 أغسطس، وسيتم الكشف عن تفاصيلهما في وقت لاحق، على أن تكون العودة إلى السعودية يوم 16، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد يوم 25.

وكانت إدارة النادي قد مددت عقد المدير الفني الكرواتي ألين هورفات حتى نهاية منافسات الموسم المقبل، ويطمح في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فنيًا وبدنيًا بشكل مميز للظهور بشكل أفضل.

الفريق في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، ليضمن البقاء وسط الكبار للموسم الثالث تواليًا.