أوضحت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أن النظام يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.

وقالت التأمينات في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله: “يصح بنظام العمل أسجل بتأمينات بشركتين أريد أن أعمل لديهما أو لا من شروط أكون موظفًا بشركة واحدة تأمينات وحدة فقط؟”.

تغيير حالة مستفيد:

وفي وقت سابق؛ أكدت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها، وذلك لحفظ حقوقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة تغيير حالة مستفيد.

وتابعت المؤسسة عبر حسابها بموقع تويتر، أن خدمة تغيير حالة مستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

الاستفادة من الخدمة:

وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن الطريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد”، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على “متابعة”، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيرًا الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.