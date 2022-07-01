يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تراجع الأداء والنتائج، بعد كل موسم ينجح في التأهل فيه إلى منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يستمر بدوري المحترفين بصعوبة

وكان يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إلا أنه انتفض في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى سكري القصيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 13 لقاء، وخسر 10 مواجهات.

معاناة بعد المشاركة الآسيوية

وتراجع سكري القصيم بشكل لافت في الموسم المنصرم، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي في المركز الرابع، قبل أن يتراجع إلى المركز الـ12 بعد مشاركته الآسيوية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد تألق في الدوري موسم 2015/ 2016، ونجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، لينهي الموسم التالي في المركز السابع.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تراجعه بعد التأهل الآسيوي، حيث تراجع إلى المركز الـ12 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، على الرغم من تألقه اللافت في السابق.