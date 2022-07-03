حسم المتحدث الرسمي والمشرف العام على المركز الإعلامي بنادي التعاون، سليمان الفهيد حقيقة الأنباء المتداولة بشأن الراحلين عن صفوف الفريق الأول.

حقيقة الراحلين والصفقات الجديدة

وعلق سليمان الفهيد قائلًا: “جماهير التعاون الغالية.. كل ما يظهر في الإعلام حول الأسماء التي يرغب “المدرب” في التعاقد معها أو التخلي عنها هي اجتهادات شخصية غير صحيحة”.

وتابع الفهيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ولا زالت الإدارة بالتشاور مع الجهاز الفني يقومون بالبحث عن أفضل الخيارات في المراكز المطلوبة ومن ثم أخذ القرار المناسب لتحديد الأسماء القادمة”.

التعاون يتعاقد مع شاموسكا

ونجح نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي في الحصول على توقيع شاموسكا رسميًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان يصارع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المنصرم من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه انتفض في الجولات الأخيرة، ليُنهي المسابقة في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.