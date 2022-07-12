التلسكوب جيمس ويب يبث المزيد من الصور المثيرة للكون | صحيفة المواطن الإلكترونية

وأصبح التلسكوب جيمس ويب محط أنظار الكثيرين حول العالم، بعدما نشر البيت الأبيض أول صورة ملونة بالكامل من التلسكوب الجديد، أمس الاثنين.

وأظهرت صورة الأمس عنقودًا من المجرات، كما عرضت لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول، مشيرة إلى أنها الأقرب لحافة الفضاء.

التلسكوب جيمس ويب

ونشر موقع ذي أتلانتيك الإخباري الأميركي، تقريرًا يشير إلى أن الصورة التي نقلها تلسكوب جيمس ويب، تؤكد أن المشروع ناجح، والأموال التي أنفقت على المشروع لم تذهب هدرًا، خصوصًا وأنها بلغت 10 مليارات دولار على مدار 25 عامًا.

ويعتبر التلسكوب جيمس ويب، هو الأقوى في مجال علوم الفضاء على الإطلاق، وجرى إطلاقه إلى الفضاء في أواخر ديسمبر 2021، إلا انه الآن يببتعد عن الأرض مسافة مليون ميل.

كما أنه عدسته التي تم التقاط الصور بها، تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق.

وتشير بعض المواقع إلى أن التلسكوب مطلي بالذهب التقط الصورة الملونة بالكامل خلال دورانه حول الشمس على بعد نحو مليون ونصف مليون كيلومتر من كوكب الأرض.