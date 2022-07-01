تحدثت صحيفة التليجراف البريطانية عن مشروع سعودي يتحدى الشيخوخة، وفي ذلك الشأن قالت: إن اللورد ليبيديف، وهو المالك الأنجلو-روسي لصحيفة إيفينينج ستاندرد والإندبندنت البريطانية، انضم إلى المشروع.

ما هو مشروع إبطاء الشيخوخة؟

وتابع التقرير أنه شغل مقعدًا في مجلس إدارة مؤسسة Hevolution Foundation، التي تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار لإبطاء عملية الشيخوخة، مضيفة أنه معروف بعلاقاته الوثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وقال التقرير: إن مجلس إدارة Hevolution يتكون من 10 أعضاء، واكتفت بالقول إنه يضم عددًا من الوزراء السعوديين ورجل الأعمال الأمريكي رونالد بيركل، صاحب الأغلبية في مجموعة نادي سوهو هاوس.

أهداف المؤسسة:

وقالت الصحيفة نقلًا عن الورد ليبيديف كما ادعت: تركز Hevolution على علاج الأمراض التي تأتي نتيجة الشيخوخة، وتهدف لجعل هذه المرحلة من الحياة عبارة عن فترة صحية، مما يطيل العمر الصحي للإنسان.

وتابع تقرير الصحيفة: لقد تم التخطيط لإنفاق مليار دولار سنويًّا إلى أجل غير مسمى، وتخطط للاستحواذ والتعاون مع حصص في شركات التكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى تمويل الأبحاث الهادفة إلى إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية علاج السمنة.

ولم تعلن المؤسسة بعد عن أي استثمارات أو منح بعد.

جهود السعودية لتحسين صحة شعبها:

ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية تبذل بالفعل جهودًا كبيرة في هذا الشأن، منها التشجيع على الرياضة وخفض التدخين، ورفع الضرائب على المواد الضارة كالتبغ والمشروبات المحلاة والزيوت المهدرجة، إلى جانب التوعية الصحية وبرنامج جودة الحياة.

كما أشارت إلى أن متوسط أعمار السعوديين تصل إلى 74 عامًا، وفي حين أنه يُعد مستوى جيدًا إلا أن المملكة تريد التقدم أكثر في مجال الصحة.

وزاد معدل أعمار السعوديين من 74 إلى 77 سنة بين عامي 2016 وعام 2020، وتستهدف المملكة زيادة الأعمار إلى سن 80 مع حلول عام 2030.