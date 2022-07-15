شهد الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين مهاجمي فرق المقدمة الهلال، الاتحاد والنصر.

ثلاثي هجوم الاتحاد الأفضل

ويتصدر ثلاثي هجوم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا قائمة الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنتهي، حيث سجلوا 38 هدفًا من أصل 62 أحرزهم العميد.

وجاء الثلاثي الهلال المالي موسى ماريغا، النيجيري أوديون إيغالو وسالم الدوسري في المركز الثاني برصيد 33 هدفًا من أصل 63 هدفًا للأزرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والكاميروني فينسنت أبو بكر المركز الثالث بالقائمة، حيث سجلوا 33 هدفًا من أصل 58 هدفًا.

الهلال يتوج بالدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).