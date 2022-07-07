أبدت الجماهير الاتحادية غضبها من إصرار مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، على التعاقد مع نجم نادي الزمالك المصري، طارق حامد في الميركاتو الصيفي.

طارق حامد يقترب من الاتحاد

وأكدت تقارير مصرية أن طارق حامد سينضم رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد، مع إمكانية التجديد لعام آخر بالاتفاق بين الطرفين.

ويغيب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحولته الإدارة للتحقيق، إلا أنه رفض وتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

الجماهير غاضبة من الصفقة

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت أكثر من هاشتاق لرفض الصفقة، ومنهم الاتحاد أكبر من طارق حامد، وطارق حامد مرفوض يا كعكي، وتمنوا عدم استكمال الإجراءات والتعاقد مع لاعب آخر.

وعلق بندر قائلًا: “هذا الخيار مقبول قبل ٣ سنوات وفي يناير ليس في الصيف.. اليوم السوق مليان محاور ٦ كلهم أجهز من العاطل طارق .. التعاقد مع طارق ٥ خطوات للوراء لو تم !”.

وكتب الإعلامي إبراهيم عسيري: ” كل ما قدمته مميز أفاد الاتحاد تعاقداتك بمستوى عالي فنيا وحجازي مثال الجمهور يثق بأنك تسمع صوت المدرج وهمك إسعاده ورسالتهم لك طارق حامد ليس هذا وقته تعاقدات الفرق الأخرى قويه حامد كبير بالسن مصاب ماذا سيقدم؟.. الاتحاد يستحق الأفضل!!”.

وقال أمين الغامدي: “يا أبو عصام مجهوداتك واضحة ومحل تقدير تجيب مدرب كبير وعندك كورنادو وحمدالله وروما وحجازي وغروهي في الأخير تصر على حامد.. غريب جدًا الإصرار على اللاعب وكأن ما في محور بالعالم إلا هو.. طارق ليس طموح أي فريق يبحث عن الذهب.. ننتظر الأفضل”.