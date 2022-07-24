يطمح لاعبو الأخضر في حضور الجماهير بأعداد كبيرة، لمواصلة التألق في منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

السعودية ضد العراق

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد العراق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب.

الأخضر يسعى لحضور الجماهير بأعداد كبيرة

وطالب مجلس جمهور المنتخب السعودي الجماهير بحضور المباريات لدعم وتحفيز اللاعبين، وأكد أن الحضور في مواجهة الأخضر ضد منتخب العراق سيكون بالمجان، على أن يتم الحجز عبر موقع ticketMX.

حفَّز مجلس جمهور المنتخب السعودي الجماهير للحضور، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من أجل التأهل والصدارة.. أخضرنا ينتظر جمهوره”.

وبدأ الأخضر منافسات كأس العرب للشباب 2022 بشكل مميز، حيث نجح في الفوز على موريتانيا بهدفين دون رد، وقدم اللاعبون مستوى لافتًا، ويأمل المدير الفني صالح المحمدي تحقيق الفوز الثاني تواليًا والتأهل.

ويسعى المنتخب السعودي للظهور بشكل مميز في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، وفض الشراكة مع المغرب في صدارة قائمة الأكثر تتويجًا، حيث حصد كل منهما اللقب مرتين.