تصدرت مدينة الجهراء الكويتية، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات حرارة بالعالم

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

11 مدينة عربية بالقائمة

وحسب ما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص، تضمنت القائمة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم.

واحتلت مدينة الجهراء بالكويت المركز الأول بتسجيل 51.6 درجة مئوية، تلتها مدينة البصرة (الحسين) بالعراق والتي سجلت 51.4.

وجاءت مدينة أبدان الإيرانية في المركز الثالث بـ 51.3 درجة مئوية، ثم منطقتا الوفرة والصليبية بالكويت واللتان سجلتا 51.1 درجة مئوية.