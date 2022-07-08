أدى قرابة 400 ألف شخص صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا في مسجد نمرة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء.

صلاتا الظهر والعصر

وأقيمت الصلاة قصرًا ركعتين للظهر وركعتين للعصر لكل منهما إقامة مستقلة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تشارك فيها كافة القطاعات الحكومية.

خطبة عرفة من مسجد نمرة

وحثّ خطيب عرفة الشيخ الدكتور محمد العيسى حجاج بيت الله الحرام والمسلمين بالابتعاد عن التنافر ونبذ الشقاق والخلاف والاعتصام بحبل الله والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ووجه الشيخ عيسى النداء للمسلمين في كل مكان بالتحلي بحسن الخلق اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن حسن الخلق قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدّرها المسلم وغيره؛ وهو سلوك رشيد في القول والعمل.

نجاح الخطة الأولى من الحج

من جانبه أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة لحج هذا العام دون حدوث أي حوادث بين قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد السديس أن الخطة التي ارتكزت على عديد من المحاور التشغيلية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات قد حققت أهدافها ولله الحمد والمنة.

ولفت إلى أن التعاون المثمر مع كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن قد أدى لتكامل الجهود وتناغم الأعمال وتحقيق المنشود، مبيناً أن العمل لا يزال مستمراً لتوفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ولإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.