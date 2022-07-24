حسم النجم السنغالي الحسن نداو وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الحسن نداو يوقع لأنطاليا سبور:

وأعلن نادي أنطاليا سبور عبر موقع الإلكتروني الرسمي، عن الحصول على توقيع الحسن نداو على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد حتى صيف عام 2023.

وكان الحسن نداو قد انضم إلى صفوف أنطاليا سبور في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وشارك معه في 15 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتعاقد النادي الأهلي قد تعاقد مع الحسن نداو صاحب الـ25 عامًا في صيف عام 2021، قادمًا من فاتح كارجومروك التركي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ليرحل في الميركاتو الشتوي.

الأهلي يستعد لدوري يلو:

وهبط الأهلي لدوري يلو، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي حصد ثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم واحد عام 2016.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا وغادر لمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).