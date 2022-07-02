أشار خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري إلى أهمية تعلم الإنعاش القلبي لكثير من الناس؛ تحسبًا لأي طارئ.

واقترح أن يتم تعليم الإسعاف القلبي خلال دورات تشبه دورات الإسعافات الأولية لإنقاذ أكبر عدد من الناس.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “أقترح أن نتعلّم الحد الأدنى من دورة الإنعاش القلبي الرئوي CPR، والإسعافات الأولية؛ بإذن الله قد تنقذ حياة من حولنا في حالة الطوارئ”.

أهمية الإنعاش القلبي:

وأضاف: “كم من حبيب فقدناه بأمر الله ثم عجز المحيطون به وقت الأزمة من القيام بالتصرف الصحيح إلى أن تصل سيارة الإسعاف؛ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.

ولقي اقتراح الخضيري تفاعلًا على تويتر؛ إذ جاء في إحدى التغريدات: “نتمنى أن تكون شرط أساسي في الحصول على رخصة القيادة ومناهج المرحلة المتوسطة أو الثانوية”.

فرض الدورات:

كما قال مدرب الإسعافات الأولية صالح السعداني: “نؤكد على ذلك وبإمكاني تقديم دورة مبادئ الإسعافات الأولية التي تشمل التدريب العملي على الإنعاش القلبي الرئوي.

وناقشت بعض التعليقات إمكانية فرض هذه الدورة على أي شخص يتقدم للحصول على الرخصة.