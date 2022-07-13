طبقت وزارة الحج والعمرة نظام إدارة التفويج الذكي خلال موسم حج هذا العام، لإدارة الحشود باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الحشود في كافة محطات قطار المشاعر والمسارات الرئيسية المؤدية لجسر الجمرات كنظام متكامل لأول مرة هذا العام وربطها بغرفة المراقبة للتفويج للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجيج

كما نفذت الوزارة شبكة موسعة لإنترنت الأشياء بهدف تغطية جسر الجمرات والمسارات الرئيسية بنظام يرتبط ببطاقة التفويج الذكية التي يحملها مسؤول التفويج عن المخيمات خلال رحلته من المخيم إلى جسر الجمرات لرفع الالتزام بالتفويج مع ربطها بلوحة بيانات ونظام ذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرار في منصة إدارة التفويج الذكي.

يستهدف المشروع تسهيل حركة الحشود في محطات النقل وخفض زمن الانتظار، إضافة إلى التحكم ومتابعة تدفق الحجاج في مشعر منى على كافة المسارات التي تم تغطيتها بالكاميرات الذكية التي تستخدم لأول مرة في المشاعر المقدسة كنظام متكامل لدعم اتخاذ القرار.