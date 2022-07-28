أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي، عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة بنجاح ودون مضاعفات.

فيديو عاجل | بأمر الملك.. د. عبدالله الربيعة: بفضل من الله فصلنا التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" بنجاح وهما الآن في سريرين منفصلين#الإخبارية pic.twitter.com/7NIxwjA2DA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2022

استقرار المؤشرات الحيوية:

وكشف الدكتور الربيعة عن استقرار المؤشرات الحيوية للطفلتين، مؤكدًا أنه تم فصل التوأم السيامي مودة ورحمة بنجاح وهما الآن في سريرين منفصلين.

6 مراحل للعملية:

وتمت العملية الجراحية على ست مراحل التخدير، والإعداد والتجهيز، والبدء في عملية الفصل، وفصل الكبد والأمعاء، وإعادة ترميم الأعضاء، والتغطية.

يذكر أن التوأم السيامي اليمني وُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 124 توأماً من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.