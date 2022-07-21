أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن إمكانية عودة نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

ريال مدريد يرفض عودة رونالدو

ونفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأنباء التي ترددت بشأن عقد اجتماع بين رونالدو ورئيس المرينغي، فلورنتينو بيريز، في العاصمة مدريد، خلال الساعات الماضية.

وأضافت: “إدارة ريال مدريد تسعى أولا للتخلص من بعض اللاعبين ببيعهم أو إعارتهم ثم تدرس الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات هذا الصيف، ولكن فكرة عودة رونالدو غير واردة على الإطلاق”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “النجم البرتغالي يبحث عن ناد حاليًا، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولو مانشستر يونايتد الاستسلام مع الوقت لفكرة توديع كريستيانو”.

جدل بشأن مستقبل كريستيانو

ويُخيم الغموض على مصير كريستيانو في الموسم المقبل، حيث لم ينضم إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى الآن، وأكدت تقارير مؤخرًا أن غيابه لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.