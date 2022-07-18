علق مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاج على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

تين هاج يؤكد رغبته في استمرار كريستيانو رونالدو:

وتحدث تين هاج عن مستقبل النجم البرتغالي قائلًا: “كريستيانو رونالدو ليس للبيع، وضعت الخطة على تواجده، وأتطلع للعمل معه.. الوضع لا يزال كما هو، كما أنه يملك خيارًا للبقاء في مانشستر يونايتد لموسم آخر”.

وشدد مدرب مانشستر يونايتد على أنه غير قلق من غياب كريستيانو لأنه يتدرب بمفرده وهو محترف كبير، وتابع تصريحاته قائلًا: “سيكون في الحالة البدنية الملائمة.. ليس لدي أي شك”.

وبشأن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الجماعية، قال تين هاج خلال تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال. لا أعرف”.

الغياب عن فترة الإعداد:

ولم ينضم كريستيانو رونالدو إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى الآن، وأكدت تقارير مؤخرًا أن غيابه لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.