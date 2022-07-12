أبدى الإعلامي عبدالكريم الزامل انتقاده لقرار إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي برحيل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا.

الزامل ينتقد قرار رحيل كونترا

وقال الزامل عبر حسابه على “تويتر”: “تراجع نادي الاتحاد عن تمديد عقد كونترا الذي أرى أنه أفضل مدرب هذا الموسم، والتعاقد مع البرتغالي نونو سانتو أراه قراراً محفوفاً بالمخاطر وقد نرى كونترا يعود للاتحاد بعد الجولة العاشرة!”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد تعتزم تجديد عقد المدرب الروماني، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأمتار الأخيرة دفعها للتفكير في الأمر والإعلان عن رحيله بشكل مفاجئ.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في مثلهم.

نونو سانتو يقود الاتحاد

وتعاقد نادي الاتحاد مع البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، نظرًا لخبراته الكبيرة، وسط طموحات بالتتويج بالألقاب، ويمكن الاطلاع عبر أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).