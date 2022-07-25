انتهت، منذ قليل، مباراة الزمالك ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز الفريق الأبيض بثنائية دون رد.

تقدم الزمالك ضد سموحة:

وبدأت مباراة الزمالك ضد سموحة التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وسط ضغط من الأبيض لهز الشباك مبكرًا، قبل أن ينجح أحمد سيد زيزو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 34 دقيقة.

وجاء هدف زيزو بعد مراوغة مميزة للدفاع، وتسديدة مميزة، لتهز شباك الحارس، ومنح الهدف أفضلية للفريق الأبيض، ولكن لم ينجح لاعبوه في تسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك ضد سموحة بهدف.

الجزيري يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق سيف الدين الجزيري تسديدة قوية ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 47، وسدد شيكابالا كرة سهلة، قبل أن يحصل عبدالكريم الوادي على بطاقة حمراء، ليكمل سموحة المباراة بـ10 لاعبين.

وبدأ الفريق الأبيض في تهدئة اللعب مع تراجع للاعبي الفريق الضيف، وسط محاولات من الفريقين ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك ضد سموحة بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عند 39 نقطة، ليحتل المركز الخامس.