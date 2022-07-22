تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد سموحة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق الأبيض هذا الموسم.

الزمالك ضد سموحة

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد سموحة على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأبيض بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

الفريق الأبيض يسعى لمواصلة تفوقه

وتُعد مباراة الزمالك ضد سموحة المقبلة هي المواجهة رقم 20 التي تجمع بينهما في الدوري المصري لكرة القدم، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الأبيض، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 4 خسائر، وتعادلا 6 مرات.

ونجح الفريق الأبيض في تسجيل 23 هدفًا خلال جميع مواجهاتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من هز الشباك 17 مرة.