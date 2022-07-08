علق الإعلامي علي الزهراني على إعلان النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي عن عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم 25 يوليو الجاري.

الزهراني يعلق على عمومية الأهلي

وتحدث الزهراني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “يوم 25 يوليو لابد وأن يكون يوم مساءلة ومحاسبة وعقاب، يوم للتاريخ”.

وتابع الزهراني حديثه قائلاً: “يوم تأتي نتائجه لتقطع دابر ما تعرض له الكيان الأهلاوي العريق من مهازل غير مسبوقة والتصدي لها بضمانة عدم التكرار مستقبلًا، فـ الأهلي وتاريخه وجمهوره أمانة ومسؤولية”.

وتُسيطر حالة من الغضب على جماهير الأهلي بعد هبوط الفريق، وسط مطالبات باستقالة النفيعي والمحياني، حيث يُحملهم الجمهور مسؤولة تدهور أوضاع والنتائج الراقي خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم.

هبوط الراقي لأول مرة

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.