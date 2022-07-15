وصل الرئيس جو بايدن مساء اليوم الجمعة، إلى جدة، وكان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في المطار، وقد غطى اللون البنفسجي سجاد الاستقبال بالمطار وبقصر السلام في جدة بدلًا من اللون الأحمر المعتاد في هذه المناسبات، فما سبب ذلك؟

جرت العادة في مراسم استقبال الضيوف المهمة بتغطية الأرضيات بالسجاد الأحمر، لكن المملكة تميزت عن غيرها بلون مختلف وهو البنفسجي، وذلك بدءًا من مايو 2021.

ومنذ هذا التاريخ تم اعتماد اللون البنفسجي في مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

سر السجاد البنفسجي

لم يأت اختيار هذا اللون عشوائيًا بل هو يرمز لـ 4 أمور كما يلي:

زهرة الخزامى

تتلون هضاب المملكة في الربيع بلون زهرة الخزامى، حيث تشكل منظرًا خلابًا عبارة عن غطاء طبيعي بالون بنفسجي.

الطبيعة والكرم

كما أن الطبيعة تجود بحالة من الجمال الخلاب من خلال هذه الزهور، فإن أهل المملكة كطبيعتها يتسمون بالكرم والجود، وبالتالي يعكس اللون هذه المشاعر الإيجابية.

بُعد ثقافي سعودي

يُزين أطراف السجاد البنفسجي الجديد ويُحاك بالسدو التقليدي، وهو من الحِرف الشعبية الأصيلة في السعودية، وبالتالي فإن سجاد المراسم البنفسجي يتضمن حضوراً بارزاً لهذا العنصر الثقافي.

التجدد والنمو

اختيار هذا السجاد ليكون مختلفًا عن الأحمر المعتاد، به رمزية لتمسك السعودية بهويتها الخاصة، كما يعكس حالةَ التجدد والنمو التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز بالهوية والحضارة.