قالت صحيفة نيويورك تايمز إن زيارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، إلى السعودية غدًا الجمعة، تؤكد نجاح السياسة الخارجية للمملكة، متابعة: ما نراه اليوم يثبت أمرًا واحدًا، أن الطريق الوحيد لتحقيق طموحات أمريكا يبدأ من الرياض أولًا.

وتابع تقرير الصحيفة: لا غنى لواشنطن عن الرياض مهما اختلفت رؤى الرؤساء المتعاقبين على البيت الأبيض.

وأضاف التقرير: يحتاج الرئيس بايدن إلى تحقيق استقرار الشرق الأوسط، وهذا لن يتم إلا بالسعودية، فهي محور أساسي في المنطقة، وهذه الزيارة تأتي لتؤكد على مكانة أهم دول الشرق الأوسط وتعزز رؤية المملكة باعتبارها الأكثر قوة في العالم.

العلاقة السعودية الأمريكية تسعى لتحقيق الازدهار

وقالت الصحيفة الأمريكية إن المملكة وأمريكا لديهما تاريخ طويل مشترك في التعامل مع الإرهاب ومكافحته في سبيل تحقيق الازدهار والاستقرار، متابعة: العلاقة السعودية الأمريكية الأوثق يمكن أن تزرع الخير وتثبط الشر.

خطط كبيرة للسعودية

وتابع التقرير: لا يمكن إنكار أن المملكة باتت لديها خطط كبيرة تتجاوز مكانتها كلاعب رئيسي لإنتاج النفط، حيث تسعى لخلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وتهدف أيضًا لإنتاج أسلحتها الخاصة، واختراع تقنيات جديدة، وجذب السائحين لشواطئها ولمواقعها التاريخية، وكل تلك الخطوات تجعل المملكة محورًا مهمًا لا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية فحسب بل في العالم، وهو ما يزيد اهتمام واشنطن بها.

واُختتِم التقرير مستشهدًا بقول نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط، بريان كاتوليس: تُعامل السعودية باعتبارها شريكاً مهماً للولايات المتحدة في أكثر من مجال مختلف سواء الأمن والنفط أو التكنولوجيا والمناخ والطاقة، فهي بلد قادر على رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية.