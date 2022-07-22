كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي أن عقوبة المظهر أو اللباس الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا.

عقوبات قاسية:

وقال الوهيبي خلال تصريحات إلى قناة السعودية: إن هناك عقوبات قاسية جدًّا في انتظار كل مَن يتشبه بالجنس الآخر في لبسه ومظهره وهيئته.

جريمة وليست مخالفة:

ولفت إلى أن الظهور بلباس مخالف للذوق العام، ويخدش الحياء، قد يتحول لجريمة في حالات عدة. إن اللباس الذي يتضمن تشبُّهًا بالنساء مُجرم ضمن لائحة العقوبات، حيث إن نظام العقوبات الجديد “النظام الجنائي” طُرح للاستطلاع قبل أسبوع، وتطرق لجزئية المظهر أو اللباس الذي يكون فيه تشبُّه بجنس بآخر (المرأة بالرجل والرجل بالمرأة). مؤكدًا أن هذه ليست مخالفة، وإنما جريمة، وسيكون عليها عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.