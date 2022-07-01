أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد بادرت بإيلاء الريادة والابتكار والاهتمام في منظومة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وضيوف الرحمن في وكالات الرئاسة وإداراتها، وذلك تجاوبا مع ما أعلنه سمو ولي العهد حفظه الله عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين.

مواكبة تطلعات القيادة

وقال الشيخ السديس: إن الرئاسة حريصة على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- وإبراز الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين وعكس الصورة المشرقة لعناية ولاة الأمر بهما.

واختتم معاليه حديثه بالدعاء إلى الله –عز وجل- بأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يبذل من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين.