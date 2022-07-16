قالت تقارير: إن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، علق بشأن ضخ الدولة المزيد من النفط، ويأتي ذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي الأولى، جو بايدن، إلى السعودية.

وبحسب إنيرجي إنتليجنس المختصة بملف الطاقة العالمي، فقد قال الجبير: السعودية ستنتج المزيد من النفط إذا كان هناك نقص في المعروض، وإذا لم يكن هناك نقص فلن تفعل.

ونقلت كبيرة مراسلي أوبك أمينة بكر، عن عادل الجبير قوله: سيتم اتخاذ قرارات الإنتاج بالتنسيق مع مجموعة أوبك بلس.

وفي الوقت نفسه، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد قال في وقت سابق من يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاجها النفطي على الفور، وتنتظر نتيجة اجتماع أوبك+ في الثالث من أغسطس.

حصاد اليوم الأول من زيارة بايدن إلى السعودية:

ونقلت وكالة فرانس برس وفرانس 24 وAFB نتائج ما حدث في الاجتماعات الموسعة بين الرئيس بايدن والقادة السعوديين، حيث تناولوا عدة مواضيع شملت ملف الطاقة.

وقد تحدث الرئيس الأمريكي عن موازنة أسواق الطاقة دون الاستفاضة في التفاصيل، حيث قال: ناقشنا مع القيادة السعودية ملف أمن الطاقة، وأجرينا مباحثات جيدة، مضيفًا: أفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط لأمريكا.

وكان المتوقع أن يتم ذكر هذا الملف في اللقاء السعودي- الأمريكي؛ بسبب وصول أسعار البنزين والغاز في أمريكا إلى مستويات قياسية.

وشمل الحديث أيضًا ملفات الأمن والدفاع وهدنة اليمن وشبكة الكهرباء في العراق، والتعاون التكنولوجي ودعم شبكات الجيل الخامس والسادس.