فجر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، مفاجأة لعشاق نادي الهلال بعدما أشار إلى أنه تم السماح لأزرق الرياض بتسجيل الصفقات.

#هات_إذنك

رسمياً السماح "" للنادي الكبير "" بالتسجيل ،،،،،!!!؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 18, 2022

غرفة فض المنازعات كانت أقرت مطلع مايو الماضي بإيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الزعيم من تسجيل الصفقات حتى يناير 2023 على خلفية تجديد عقد كنو مع أزرق الرياض بعد أن وقع على عقد مع نادي النصر.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: ” رسميًا السماح للنادي الكبير بالتسجيل”.

أول صفقة يفكر فيها الهلال

الهلال سيفكر خلال الفترة المقبلة في تدعيم صفوفه الهجومية بالتعاقد مع الإيطالي أندريا بيلوتي نجم نادي تورينو الإيطالي السابق.

ويأتي التفكير في ضم بيلوتي تحسبًا لرحيل النيجيري أوديون إيغالو في صيف العام الحالي.