يبدو أن السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حسم مصيره مع الفريق، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

وكان الأهلي هبط بعد تعادله مع نادي الشباب بدون أهداف في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

لماذا السومة الأقرب للرحيل ؟

وتفكر إدارة الأهلي في التخلص من السومة بسبب راتبه الكبير وفي ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي مما يفتح الباب أمام أندية ”الأهلي المصري، الزمالك المصري، القادسية الكويتي، الريان القطري” للتفاوض مع المهاجم السوري.

الأهلي المصري يُعد الأقرب والأوفر حظًّا للتعاقد مع المهاجم السوري حيث وفق التقارير إدارة ماجد النفيعي ستوافق على إعارته لـ الأهلي المصري وليس بيعه.

إدارة ماجد النفيعي ستتجه للموافقة على العرض، خاصة أنها لا تريد “بيع” عقود النجوم الكبار، كما أنها لا تستطيع التمسك بهم؛ أثناء التواجد في الدرجة الأولى؛ لأسباب مالية.