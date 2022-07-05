قال الموقع الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: إنه من المتوقع أن ينمو مجال الضيافة في السعودية بمعدل 11% سنويًّا خلال العقد المقبل، مما يجعله أسرع قطاع سياحة وسفر نموًّا في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتضاعف العمالة في القطاع بحلول عام 2032.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز القطاع مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المقبل، لافتًا إلى أن السعودية تستضيف القمة العالمية الثانية والعشرين لمركز التجارة العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

مساهمة السياحة في تعزيز الاقتصاد:

ووفقًا للتوقعات الصادرة عن تقرير الأثر الاقتصادي الأخير الصادر عن مركز التجارة العالمي، فإن هذا النمو السنوي، الذي يزيد على ستة أضعاف معدل النمو البالغ 1.8% للاقتصاد الكلي للبلاد، سيعزز من الانتعاش الاقتصادي للمملكة.

وبحلول عام 2032، يمكن أن تصل مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 635 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 17.1% من إجمالي الاقتصاد.

التوقعات تتجاوز طموحات رؤية 2030:

وتكشف التوقعات أيضًا أن فرص العمل في مجال السياحة والسفر قد تتضاعف على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يخلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين موظف في هذا القطاع بحلول عام 2032.

وبذلك تتجاوز التوقعات الخاصة بكل من التوظيف ومساهمة القطاع في اقتصاد المملكة الأهداف الطموحة التي حددها الإطار الإستراتيجي لرؤية 2030 للحكومة.

تعافي مجال السياحة لمستويات ما قبل الجائحة:

وبحلول عام 2023، فإنه يمكن أن تتجاوز مساهمة قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الوطني مستويات ما قبل الجائحة، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 2% فوق مستويات عام 2019، لتصل إلى ما يقرب من 297 مليار ريال سعودي.

ووفقًا لهيئة السياحة العالمية، تشهد السعودية، التي من المقرر أن تستضيف القمة العالمية الثانية والعشرين لمركز السفر العالمي في الرياض في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر من هذا العام، انتعاشًا أسرع من المتوسط ​​في أعقاب التزام الحكومة الكامل بقطاع السفر والسياحة.