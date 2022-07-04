قال موقع Simple Flying: إن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) أطلقت شركة جديدة لتأجير الطائرات تسمى AviLease، وذلك في إطار زيادة تسريع الجهود لتنويع وتعزيز نمو الاقتصاد غير المرتبط بالنفط، وسيتألف أسطول الشركة من العديد من الطائرات من الجيل الجديد.

وتابع تقرير الموقع قائلًا: إن شركة التأجير ستساعد في تحسين اندماج المملكة في سوق تمويل الطائرات العالمي.

ما هي AviLease؟

وقال التقرير: تهدف الشركة إلى أن تكون مؤسسة رائدة عن طريق التخطيط للحصول على أسطول أنيق من الجيل الجديد من الطائرات من طراز الجسم الضيق وطراز الجسم العريض.

وستركز الشركة في البداية على معاملات الشراء وإعادة التأجير مع شركات الطيران الاخرى وأيضًا الطلبات المباشرة من مصنعي الطائرات، كما تتطلع كذلك إلى التوسع من خلال الاستحواذ على شركات أخرى وسيتولى قيادتها فريق إداري رفيع المستوى لقيادة النمو المطلوب.

ونقل الموقع عن مصادر له دخل شركة AviLease قائلًا: فريق الإدارة واثق من إمكانية تطوير الشركة لتصبح شركة وطنية رائدة في سوق تأجير الطائرات بشكل تدريجي.

دعم النظام البيئي للطيران:

ويأتي طرح AviLease في وقت تقوم فيه السعودية بتوسيع قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تطوير السياحة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل المملكة.

ورغم وجود شركات طيران محلية قوية مثل الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل وطيران ناس، فإن النظام البيئي للطيران في المملكة يحتاج إلى المزيد من العناصر.

وتابع التقرير: تقدم الشركة دعمًا كبيرًا للنظام الإيكولوجي للطيران في السعودية، بحسب بيان صندوق الاستثمارات العامة، وقد تشمل الخطوات التالية للتوسع شركة طيران جديدة.

واختتم التقرير قائلًا: تأجير الطائرات قد يبدو وكأنه قفزة عملاقة لتنويع الاقتصاد، فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق تأجير الطائرات في جميع أنحاء العالم بمعدل سنوي مركب إلى 7.8% في عام 2029، ويعزى النمو الهائل إلى اكتسب سوق التأجير شعبية مفاجئة في أعقاب الطلب على السفر بعد الوباء.