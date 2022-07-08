تسعى إدارة نادي الشباب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يستهدف ضم ثنائي الأهلي

وأكدت تقارير أن البلطان يستعد لتقديم عرض ضخم إلى إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل التعاقد مع نجميه هيثم عسيري وعلي الأسمري.

ويرغب الشباب في التعاقد مع عسيري والأسمري بشكل نهائي، إلا أنه في حالة تمسك إدارة النادي الأهلي بهما، سيُقدم عرضًا آخر لضمهما على سبيل الإعارة خلال فترة تواجد الراقي في دوري يلو.

وبدأت الإدارة الشبابية في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، حيث تعاقدت مع حارس المرمى الكوري كيم سيونج جيو رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.