يُخيم الغموض على مستقبل حارس المرمى فواز القرني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم الرياضي المقبل، بعد ضم كيم سيونج جيو.

الشباب يضم كيم سيونج جيو

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت عقدًا احترافيًّا مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمدة 3 سنوات، بعد شراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فواز القرني قد يرحل

وقد يبحث فواز القرني عن عرض للرحيل عن الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على تواجده مع المنتخب السعودي الأول، واللعب في كأس العالم 2022.

وانضم فواز القرني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في صيف عام 2021، قادمًا من الاتحاد بعقد يمتد حتى يونيو 2024، لرغبته في المشاركة كأساسي، ليخطف الأنظار وينضم للمنتخب السعودي.

الشباب في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات.