يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لبدء الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بداية من اليوم الأربعاء.

الشباب يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يُغادر الليوث اليوم إلى ماربيا الإسبانية، لخوض معسكر إعدادي ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد.

وجاءت قائمة الشباب لمعسكر ماربيا كالتالي؛ فواز القرني، كيم سيونج جيو، حسين شعيان، محمد عبسي، فواز الصقور، خالد الغامدي، نادر الشراري، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، نواف الدوسري، متعب الحربي وحسين صبياني.

ويتواجد في القائمة إيفر بانيغا، حسين القحطاني، نواف العابد، ناصر العمران، محمد آدم، محمد عيسى، باولينهو، الفريد ندياي، ناصر البيشي، جمال باجندوح، كريتشوفياك، عبدالإله الشمري، هتان باهبري، عبدالله معتوق، تركي العمار، سعد المولد، عبدالله الجوعي، أحمد عبده، كارلوس جونيور وكريستيان جوانكا.

الليوث في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 5 لقاءات.