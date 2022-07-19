يُعد فريقا الهلال والشباب الوحيدين اللذين توجا بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009 بدون خسارة أي مباراة.

الفرق الأقل خسارة في المواسم السابقة:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخسارة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2009، بالتساوي مع النصر في 2014 والأهلي عام 2016.

لم يتعرض الهلال والشباب لأي هزيمة في المسابقة عامي 2011 و2012، ونجحا في التتويج باللقب، فيما تجنب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخسارة عام 2015، إلا أنه فشل في حصد البطولة.

وتعرض الهلال لخسارتين في الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات في أعوام 2010، 2017، 2018 و2020، بالتساوي مع الأهلي موسم 2013، وخسر الزعيم 3 مرات عامي 2019 و2022، وهُزم الاتحاد 4 مرات في 2021.

الهلال يتوج بلقب الدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).