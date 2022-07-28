قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الشرطة كشفت عن معلومات جديدة بشأن وفاة الشقيقتين السعوديتين إسراء عبد الله السهلي ، 24 سنة، وأمل عبد الله السهلي ، 23 عاما، حيث كان قد عُثر على جثثهما المتحللة في شقة في جنوب غرب سيدني.

ونقلت الصحيفة في نسختها الأسترالية عن الشرطة قائلة إنه في البداية أفادت التحقيقات الأولية أن الفتاتين لم تكونا على اتصال متواصل مع عائلتهما في السعودية، لكن بمزيد من التدقيق اتضح أنهما كانتا على صلة جيدة مع العائلة.

قضية محاطة بالغموض

وقالت الشرطة إن القضية كانت محاطة بالغموض منذ البداية، حيث تم اكتشاف جثة الفتاتين عندما انقطعا عن دفع الإيجار، الذي كان يتم بشكل أسبوعي بحسب الاتفاق المبرم مع مالك المنزل، وعندما مرت 3 أسابيع دون دفع اتصل المالك بالشرطة لكي يتصرفوا؛ وفقًا لما ينص عليه القانون الأسترالي.

وعندما ذهبت الشرطة تم اكتشاف الجثتين، كل منهما في غرفة نوم منفصلة، وهو أمر جديد تم الكشف عنه اليوم.

وبالمراجعة، اتضح أن الشرطة ذهبت إلى هذا المنزل 3 مرات من قبل، كإجراء روتيني، ضمن ما يُسمى قانونيًا فحوصات رعاية، ولم تكن هناك أي علامات على الدخول القسري إلى المنزل ولا توجد إشارات واضحة للإصابة، ولا يزال سبب الوفاة غير محدد حتى الآن.

وقالت الشرطة إن اكتشاف أن الفتاتين كانتا على تواصل جيد مع العائلة قد زاد من الأمر غموضًا.

أين جثث الفتاتين الآن؟

لم يسلم الطبيب الشرعي الجثث حتى الآن إلى العائلة، ولم يتم دفنهما أيضًا، ومن غير الواضح ما إذا كانا سيُدفنان في السعودية أم أستراليا حسب تقرير الصحيفة البريطانية .

وقالت المحققة كلوديا ألكروفت إن الشرطة لا تعرف إلا القليل عن الفتاتين وجددت مناشدة للحصول على معلومات عنهما من أي طرف، لا سيما أن تفاصيل حياتهن لم يتم تجميعها بعد، وكل ما يُعرف عنهما هو أنهما يمتلكان سيارة BMW سوداء بسعر 38 ألف دولار، وعاشتا في شقة مكونة من غرفتي نوم بسعر 490 دولارًا في الأسبوع.

ويتم حاليًا عمل العديد من الاختبارات مثل اختبار السموم، لكن نتائجه تظهر في غضون 6 أسابيع.