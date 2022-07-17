أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت مصادر إعلامية قد رصدت انتشارًا أمنيًا كثيفًا في العاصمة السودانية قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد.

مليونية الخرطوم اليوم

وكانت الخرطوم قد شهدت حالة من الهدوء لكن التظاهرات عادت مجددًا بعد إخفاق الآلية الثلاثية على التوصل إلى اتفاق سياسي خلال المباحثات التي جرت الشهر الماضي وأعلنت لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الشعبي العودة مرة أخرى إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وتسيير مظاهرة مليونية، الأحد.

مطالب المتظاهرين

وبحسب قناة الحدث فقد أكدت اللجان أن مطالبها ما زالت تتمثل بإنهاء الحكم العسكري، والعودة إلى الحكم المدني، كما أكدت على عدم إعطاء أي شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري الذي يحكم البلاد. وأعلنت اللجان أيضاً مشاركتها في المواكب السلمية، داعية جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المظاهرة، وفق بيانها.

انهيار الحوار السياسي

وجاءت هذه المظاهرات عقب قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو، انسحاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من الحوار مع القوى المدنية.