تتعرض إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لانتقادات قوية بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

لماذا لم يحاول الأهلاويون منع ناديهم من الهبوط؟ أحمد الشمراني وخالد بدرة يجيبان@Ahmed_alshmrani#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/F8lCxw2L0D — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 1, 2022

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.

الانتقادات تحاصر إدارة النفيعي

وعن سبب عدم محاولة الأهلاويين في الدعم ومنع الفريق من الهبوط، علق الإعلامي أحمد الشمراني قائلًا: “الأهلي هذا الموسم ظهر انشقاق وانقسام من يقرب من النادي يتعرض لهجوم ومن يدافع يتقرب واختلطت الأوراق”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “من بداية الموسم نعرف الخطأ.. هاذي خطوة على طريق الفشل، واستمر الخطأ حتى الجولة الـ24 حتى ضاعت الأمور، كنت أتمنى أن يكون التغيير عن طريق صالح المحمدي ولكن تم استقدام مدرب مغمور”.

وأضاف النجم التونسي خالد بدرة لبرنامج في أسبوع MBC: “من تسبب في ذلك رئيس النادي ماجد النفيعي والإدارة.. هم من منعوا دخلوا الجمهور وأعضاء شرف النادي الأهلي من الدخول لمدة 6 أو 7 شهور”.