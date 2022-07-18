أثنى العديد من متابعي موقع تويتر على عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، مؤكدين أنه لا يدَّخر جهدًا في التأكيد على وسطية الإسلام ونشر التسامح والتعايش مع الآخرين والإعلاء من شأن الأخلاق والقيم الإسلامية الحميدة.

وأكد المغردون أن الشيخ العيسى يعتبر مثالاً يحتذى به للداعية العصري الذي يؤمن بقضايا وطنه ويجيد مخاطبة المسلمين وغير المسلمين ويبرز جوانب الالتقاء بين أتباع الديانات المختلفة.

وعلى موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا باسم ” محمد العيسى ” عبروا فيه عن دعمهم ومساندتهم له، بعد المحاولات البائسة التي يقوم بها أنصار الجماعات الإرهابية في محاولة إخوانية واضحة لتشويه صورته والنيل من مكانته دون جدوى.

دعم الشيخ محمد العيسى

وكتب فراس حمدان في تغريدة له : “للنجاح أعداء وهذا في أبسط الأمور ما بالكم بفضيلة الشيخ محمد العيسى الذي له الكثير من الجهود في تعزيز سبل السلام العالمي والإسهامات والمساعدات التي يتم تقديمها للكثير من المحتاجين”.

وعلق حساب باسم فرانكلين قائلا : “هذا هو الشيخ محمد العيسي”، فيما كتب حساب باسم آدم: “له تاريخ عظيم في خدمة القرآن والإسلام والمسلمين والعديد من القضايا المهمة”، وأكد حساب باسم رادار: “بلا شك أن الشيخ العيسى هو فخر للإسلام والمسلمين”، وكتبت سارة حمدان: “رجل المنابر والاعتدال هو نقطة التقاء ومحور التغيير للأفضل”.

كما أعاد مغردو تويتر نشر مقاطع فيديو للقاءات سابقة لـ محمد العيسى، وكذلك مقاطع من خطبته يوم عرفة، مع تعليقات إيجابية.

محمد العيسى خطيب يوم عرفة

وكانت صدرت الموافقة السامية على تكليف الشيخ محمد العيسى، بإلقاء خطبة عرفة من مسجد نمرة، في يوم ركن الحج الأعظم، حيث سلط الضوء على قضايا وموضوعات عدة أهمها التعايش والتسامح ونشر الوسطية والاعتدال والقيم والأخلاق.

مسيرة الشيخ العيسى

ويمتلك الشيخ العيسى مسيرة طويلة في العمل الدعوي والأكاديمي، كما تولى العديد من المناصب المهمة؛ منها: نائب لرئيس ديوان المظالم، ورئيس للمجلس الأعلى للقضاء، ورئيس فخريّ لمجلس وزراء العدل، وأمين عام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس للهيئة العالميّة للعلماء المسلمين. بالإضافة إلى أنه عُيّن عضوًا بهيئة كبار العلماء بالمملكة، ومشرفًا عامًّا على مركز الملك سلمان للسلام العالميّ في مملكة ماليزيا، ورئيسًا لرابطة الجامعات الإسلامية، ثم مستشارًا بالديوان الملكي.

وتخرج العيسى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعدما حصل على بكالوريوس الفقه الإسلامي المقارن، ونال درجة الماجستير في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام؛ ثم الدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.