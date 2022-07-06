كشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن تطور بشأن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة بشأن رئاسة النادي الأهلي

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “قريباً.. شخصية أهلاوية تعلن استعدادًا كاملاً لرئاسة النادي الأهلي الشقيق وتقديم دعم مالي كبير.. تمهيداً لإعادة فريق كرة القدم لدوري المحترفين في الموسم بعد القادم”.

وتُسيطر حالة من الغضب على جماهير الراقي بعد هبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه، وسط مطالبات باستقالة ماجد النفيعي والمحياني، حيث يُحملهم الجمهور مسؤولية تدهور أوضاع ونتائج الراقي خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم.

هبوط الراقي للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.