أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، صباح اليوم الثلاثاء، العثور على مفقود الجبيل متوفًى، والذي تم فقده منذ يوم السبت الماضي، حينما خرج للبحث عن الإبل ولم يعد.

خبر العثور على المفقود

وأوضحت جمعية عون، في بيان لها عبر “تويتر”، أنها تلقت خبرًا بالعثور على مفقود الجبيل متوفًى نسأل الله له الرحمة والمغفرة، كما قدمت شكرها لأبطال عون ولجميع المشاركين في عملية البحث.

يذكر أن جمعية عون أنهت أمس الاثنين الجولة الثانية من عملية البحث عن مفقود الجبيل، دون مستجدات تذكر، وكان من المقرر استئناف عملية البحث صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت جمعية عون، قد تلقت بلاغًا في وقت سابق، عن راعي إبل من الجنسية البنغالية، خرج للبحث عن الإبل ولم يعد منذ يوم السبت الماضي.