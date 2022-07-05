أعلن نادي العدالة عن وصول عدد من لاعبيه الأجانب الجدد، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وصول لاعبي العدالة الجدد

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول ثلاثي الفريق الأول، السويسري مارتن أنغا “28 عامًا”، السويدي ميكائيل دايرستام “31 عامًا” وحارس منتخب الجبل الأسود، ميلان مياتوفيتش “35 عامًا”.

وتعاقدت إدارة نادي العدالة مع المدير الفني التونسي يوسف المناعي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بجانب 5 صفقات جديدة، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف نادي العدالة بالأمس، عن تفاصيل برنامج الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيبدأ تدريباته الجماعية اليوم، قبل خوض معسكر خارجي في سلوفينيا.

التأهل إلى دوري المحترفين

وتأهل الفريق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بدوري يلو برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا.