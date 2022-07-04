قالت صحيفة The Times إن روعة العلا التي لا مثيل لها والطقس المسائي المعتدل وانخفاض الرطوبة طوال أشهر الصيف تجعلها وجهة سياحية فريدة، وقد أطلقت المدينة الثقافية والتاريخية المحفوظة بشكل مذهل برنامجًا صيفيًا وتقدم من خلاله عروضًا خاصة ومغامرات مبهجة ومناظر طبيعية خلابة وتراثًا غنيًا.

الصيف في العلا

تصل درجة الحرارة في العلا مساءً إلى نحو 5 درجات مئوية، وتتميز أيضًا بانخفاض نسبة الرطوبة طوال أشهر الصيف، مما يجعلها وجهة فريدة في هذا الفصل.

وخلال النهار، تمنح الواحة الخضراء الظل وتصبح مكانًا للراحة والاسترخاء، وفي الليل، تتيح لك السماء الصافية رؤية النجوم، كما يمكنك الاستمتاع بعروض الوجهة السياحية لمواقع التراث القديمة التي تكشف عن التاريخ الخفي وتجربة المغامرات المثيرة التي تضخ الأدرينالين.

5 أسباب تدفعك لزيارة العلا في الصيف

وأورد موقع The Times الأسباب المختلفة التي قد تشجعك على زيارة المدينة السعودية الخلابة وهي كالتالي:

1- الهروب من الرطوبة

لطالما كانت العلا ملاذاً للمسافرين لعدة قرون، حيث تفسح الجبال الرائعة التي تشكل وادي العلا المجال لطقس أكثر اعتدالًا، مما يسمح بتناول الطعام في الهواء الطلق في المساء والصباح أو المشي لمسافات طويلة ومسارات عبر المناظر الطبيعية الخلابة.

2- زخات الشهب الصيفية

مع وجود السماء الصافية في المدينة السعودية، على عكس المدن العربية الكبرى الأخرى، فإنها تتيح رؤية النجوم المتلألئة وزخات الشهب.

3- العودة للطبيعة الأم

تجعلك الطبيعة في المدينة السعودية تشعر بالاسترخاء بعيدًا عن مراكز التسوق المزدحمة، وبالتالي ستتمكن من التأمل بسلام في أحضان الطبيعة.

4- ملاذ هادئ

تاريخيًا، كانت العلا محطة مركزية للمسافرين المرهقين، وكانت دائمًا مكانًا للراحة والاسترخاء، فيمكنك الابتعاد عن الروتين والانضمام إلى الملاذ الصحراوي الهادئ.

5- تجارب غامرة

يمكنك هناك القيام بنزهة عبر Hidden Valley ودع توهج ضوء القمر يقدك عبر الكثبان الرملية الكهرمانية وعبر الأخاديد، وللحصول على أفضل المناظر للمنطقة، يمكنك الانطلاق في جولة بطائرة هليكوبتر في تجربة مليئة بالأدرينالين.