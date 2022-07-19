نوّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أنها لا تسمح باستخدام المادة المضافة ثاني أكسيد التيتانيوم (E 171) في المنتجات الغذائية.

إيقاف تسجيل منتجات غذائية

وأفادت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بأنها أوقفت تسجيل المنتجات الغذائية التي تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم.

قراءة البطاقة الغذائية

وعن طلبات توفير مواد غذائية خالية من الجلوتين، أوضحت: ”أنها أصدرت تعميمًا بشأن الأغذية الخالية من الجلوتين”.

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها أشارت إلى إمكانية معرفة الأغذية الخالية من الجلوتين عن طريق قراءة البطاقة الغذائية.