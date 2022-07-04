نجحت إدارة نادي الفتح في إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع الإسباني فران فيليز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

تم التوقيع ✍️ دفــاع ✅

قـرينتـا🔥

مـاتدور🇪🇸 فران فيلز فتحاوي 🤩 pic.twitter.com/zanoYhJLs1 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 4, 2022

فران فيليز ينضم للفتح:

وأعلن نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التوقيع مع مدافع باناثينايكوس اليوناني، فران فيليز حتى عام 2024.

ويعتبر فران فيليز واحدًا من أبرز المدافعين، وسبق له اللعب للعديد من الأندية الإسبانية، ومنها؛ خيمناستيك طركونة، ألميريا ويونيون ديبورتيفا لوغرينييس.

ويُعد فيليز هو ثاني صفقات الفتح للموسم الجديد، حيث نجحت الإدارة في التعاقد مع حارس المرمى السويدي جاكوب ريني صاحب الـ28 عامًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفتح في الدوري الموسم المنصرم:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في 14 لقاء.