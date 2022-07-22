وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى النمسا، لبدء معسكر إعداد الموسم الرياضي الجديد.

الفيحاء في النمسا

ويطمح المدير الفني فوك رازوفيتش في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فنيًا وبدنيًا بشكل مميز في معسكر النمسا، أملًا في التألق بالموسم المقبل.

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر 21 لاعبًا، وهم؛ فلاديمير ستويكوفيتش، مسلم آل فريج، فيصل مسرحي، سامي الخيبري، علي الزقعان، علي النمر، محمد البقعاوي، عبدالرحمن السفري، أحمد بامسعود.

كما يتواجد في القائمة، محمد أبو سبعان، حسين الشويش، خالد كعبي، سعود زيدان، أليكساندر ترايكوفسكي، سلطان مندش، نايف الماس، باناجيتوس تاخيديس، ريكاردو ريلر، محمد مجرشي، عبدالله الشامخ وأسامة الخلف.

الفريق في الدوري

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل جيد في الموسم المنصرم، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز 8 مرات، التعادل 11 مرة والخسارة في مثلهم.