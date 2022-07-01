تعتزم إدارة نادي الفيصلي تصعيد الأمور خلال الفترة المقبلة بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى رسميًا.

نادي الفيصلي يتقدم بشكوى رسمية

وأشار برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن إدارة نادي الفيصلي قدمت شكوى بسبب إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري، والتي تؤثر على عدالة المنافسة.

وأُسدل الستار مؤخرًا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب الثالث على التوالي، فيما هبط إلى دوري يلو، عنابي سدير، الحزم والنادي الأهلي.

الهبوط لدوري يلو

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو.

وعلى الرغم من هبوط عنابي سدير لدوري يلو، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع محليًا، إلا أنه ظهر بشكل مميز ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).