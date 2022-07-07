تسعى إدارة نادي الفيصلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، لتدخل في مفاوضات مع الكرواتي أنتي ميشا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

الفيصلي يتفاوض مع أنتي ميشا

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن المدرب الكرواتي أنتي ميشا وقع رسميًا على عقود تدريب الفيصلي دون الرجوع لإدارة النادي العربي الكويتي.

وأكد أنتي ميشا في تصريحاته أنه يتواصل مع إدارة النادي العربي بشكل مستمر ودائم، ودعا الجميع إلى تحري الدقة بالأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية، وعدم استخدام الطرق الملتوية في نشر الأخبار.

ونفى أنتي ميشا في تصريحات لحساب النادي العربي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنباء توقيع للفيصلي، مؤكدًا أنه لديه عرض رسمي، ولكنه يمتلك عقدًا مع ناديه الحالي، الذي لن يقف عقبة في طريقه حال رغبته بالرحيل.

هبوط الفريق للدرجة الأولى

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو بعد 12 موسمًا وسط الكبار.

وعلى الرغم من هبوط عنابي سدير لدوري يلو، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع محليًا، إلا أنه ظهر بشكل مميز ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).