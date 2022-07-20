شهدت اليوم أولى جلسات محاكمة القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار، ودفنها داخل حفر بمزرعة في البدرشين، مواجهة من نوع خاص بين الجاني وأم الضحية.

اعترافات تفصيلية

وكشف القاضي السابق بمجلس الدولة أيمن حجاج، قاتل زوجته، تفاصيل التخطيط لارتكاب جريمته بمساعدة صديقه المتهم الثاني بالقضية، إذ أقر بارتكاب الواقعة تفصيلًا عند سؤاله شفاهية عن التهمة المنسوبة إليه بتحقيقات النيابة العامة، بحسب موقع القاهرة 24.

سبب ارتكاب الجريمة

وقال أثناء التحقيقات أن الدافع للتخلص من زوجته بسبب احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهدیدها إياه بنشر مقطع مصور وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه، وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل وزوجته وأهله وطلبها منه مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته.

وأوضح المتهم أنه عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه المتهم الثاني على استئجار مزرعة بمنطقة بعيدة تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها وقد أتم الأخير العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وأجرى بعض أعمال الإصلاحات بها وتقاضى منه مبلغ ثلاثمائة وستين ألف جنيه لقبول المشاركة في تلك الجريمة.

أول مواجهة بين والدة شيماء جمال والمتهمين

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم، انهيار والدة المذيعة شيماء جمال، خلال المواجهة الأولى بينها وبينه إذ صرخت في وجهه قائلة: ربنا ينتقم منك قتلت بنتي يا خاين، أنت وصاحبك الخاين، يا سفاح يا قتال القتلة، انتوا خونة وغشاشين، أنت كنت قاعد معايا وبتدور على بنتي معايا، وأنت قاتلها ودافن جثتها وبتضحك عليا، أنت بتقتلها ليه ما كنت طلقتها.

من جانبه، رد المتهم أيمن حجاج على صراخ والدة المجني عليها، وهو داخل قفص الاتهام قائلًا: بنتك رفعت عليا السكينة وكانت هتموتني، وأنتي بقى لك 7 سنين ما دخلتيش علينا البيت.

تفاصيل الواقعة

وفي تفاصيل الواقعة بحسب ما كشفته النيابة، فإن المتهم الأول زوج المجني عليها، عزم التخلص منها؛ إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني، معاونته في قتلها؛ وقَبِل الأخير، نظيرَ مبلغٍ مالي، فعقدا العزم، ووضعا لذلك مخططًا، اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية، لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا، وقطعة قماشية لشل مقاومتها، وسلاسل وقيود حديدية؛ لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة؛ لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة؛ بدعوى معاينتها، لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها؛ كمخططهما.