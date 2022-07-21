نفى الكرملين، اليوم الخميس، الأنباء التي زعمت مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك تكهنات تدور في الغرب بشأن صحة الرئيس في الأشهر الأخيرة، لكن التقارير التي تفيد بأنه مريض ما هي إلا تقارير زائفة.

المنشورات عن صحة بوتين حشو

ووصف بيسكوف أن منشورات وسائل الإعلام الغربية حول المشاكل الصحية لرئيس روسيا بأنها “حشو”، مضيفًا: “صحته بخير، أنتم تعرفون وضع المعلومات الأوكرانية والأمريكية والبريطانية، فقد تم نشر الكثير من الأكاذيب في الأشهر الأخيرة عن صحة الرئيس”.

مدير CIA يعلق

من جانبه، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، ويليام بيرنز، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتمتع بصحة جيدة للغاية، ولا صحة للشائعات المستمرة التي زعمت أن بوتين يعاني من مرض في الوقت الذي كان يمضي فيه في الحرب بأوكرانيا.

وأضاف بيرنز خلال حديثه فى منتدى أسبن الأمنى، إن تصريحه يمكن أن يطيح بآمال بين خصوم بوتين بقرب النهاية للرئيس الروسى، بحسب ما قالت مجلة بولتيكو.

شائعات مرض بوتين عرض مستمر

وخرجت كثير من الشائعات التي تزعم مرض يوتين منذ أن أطلق الرئيس بوتين عمليته العسكرية في أوكرانيا فبراير الماضي حيث تنشر صحف غربية أيضاً تقارير عن روسيا وصحة زعيمها.

ففي يونيو الماضي، ذكرت مجلة “نيوزويك” الأسبوعية نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، أن بوتين عولج في أبريل من سرطان، بينما نفى مجلس الأمن القومي الأميركي أن يكون مصدر هذه المعلومات.

كما ذكر موقع The Project للصحافة الاستقصائية الروسية في أوائل أبريل، أن بوتين كان مريضًا ويتلقى زيارات منتظمة من طبيب أورام روسي مشهور، بدوره ينفي الكرملين باستمرار هذه المعلومات.