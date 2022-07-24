بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم ، استقبال طلبات قبول التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري وذلك عبر بوابة قبولي https://adm.tvtc.gov.sa/registration .

التخصصات المتاحة

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني للحاسب، وتخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب”، وقسم التقنية الإدارية “تخصص التقنيات المحاسبية وتخصص تقنيات الأعمال المكتبية وتخصص تقنية التسويق والابتكار”، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص تقنية القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص تقنية التصنيع”، وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص تقنية المحركات والمركبات”.

استكمال الإجراءات للمرشحين

وبيّن أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي واجتياز معايير المفاضلة ، مشيراً إلى أن إعلان المرشحين سيكون برسائل نصية إلكترونية SMS على رقم الاتصال المسجل في الطلب.